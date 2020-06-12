МИД Румынии вызвал посла РФ из-за слов Захаровой

После заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о новой Национальной стратегии обороны Румынии, в которой Москва включена в раздел «Угрозы», российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии.

Ведомство разъясняет, что оборонительные меры были утверждены НАТО из-за действий Москвы, поэтому «обеспокоенность России по поводу региональной стабильности на Черном море должна сопровождаться правильной оценкой».

Также в МИД подчеркнули, что новая стратегия обороны отражает статус Румынии как государства - члена НАТО и Европейского союза, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.

Ранее Высший совет обороны Румынии одобрил проект Национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе «Угрозы» оказалась упомянута и Россия. Захарова, в свою очередь, заявила, что намерение Бухареста включить Москву в список национальных угроз можно объяснить желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море.