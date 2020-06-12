Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

Украине официально присвоен статус партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным», - отметил министр в Twitter.

Заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО Киев подавал в январе.

После того, как Верховная рада внесла в декабре 2014 года изменения в два закона, Украина лишилась статуса внеблокового государства. Однако в 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.