Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Риски распространения коронавирусной инфекции в России остаются, но опасность значительно уменьшилась, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
Она также считает, что говорить о полной победе над коронавирусом в России «еще рано».
«Заболевание хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах», - сказала специалист.
По ее мнению, после снятия ограничений важно соблюдать меры безопасности и носить индивидуальные средства защиты, передает РИА Новости.
Такое же мнение выразил вчера и глава ведомства Михаил Мурашко. Министр здравоохранения считает необходимым по-прежнему соблюдать меры предосторожности и, например, пока не ходить в гости, так как риски заразиться еще остаются.
С начала распространения инфекции в России число выявленных больных составило 511 423 случая.