Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Риски распространения коронавирусной инфекции в России остаются, но опасность значительно уменьшилась, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

Она также считает, что говорить о полной победе над коронавирусом в России «еще рано».

«Заболевание хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах», - сказала специалист.

По ее мнению, после снятия ограничений важно соблюдать меры безопасности и носить индивидуальные средства защиты, передает РИА Новости.

Такое же мнение выразил вчера и глава ведомства Михаил Мурашко. Министр здравоохранения считает необходимым по-прежнему соблюдать меры предосторожности и, например, пока не ходить в гости, так как риски заразиться еще остаются.

С начала распространения инфекции в России число выявленных больных составило 511 423 случая.