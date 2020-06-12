Волонтеры Москвы и Подмосковья получили награду за участие в акции «#МыВместе»

В Москве на Красной площади прошел первый после введения ограничений большой праздничный концерт, который посвящен современным героям России - медикам, социальным работникам и волонтерам, которые в разгар пандемии выходили на работу, чтобы помогать пожилым и больным пережить непростое время.

Зрители расположились во время концерта, соблюдая социальную дистанцию, а все участники праздничного мероприятия прошли тестирование на коронавирус.

Перед концертом волонтеров Москвы и области, а также добровольцев наградили памятными медалями и грамотами за подписью президента России за участие в акции «#МыВместе».