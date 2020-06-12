Песков заявил, что пока нет окончательного списка зарубежных лидеров-гостей Парада Победы

Окончательного списка зарубежных лидеров - гостей парада Победы, запланированного на 24 июня в Москве, пока нет.

«В первую очередь, мы ожидаем, что вместе с нами будут главы государств СНГ - стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем», - сказал Песков в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию! "».

По его словам, сейчас идут переговоры и с другими лидерами государств, которые готовы приехать, например, президент Сербии Александар Вучич.

Свое участие в Параде Победы 24 июня в Москве подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, а также Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Со дня на день ожидается решение и от ряда других стран.

В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.