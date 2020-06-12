В Дагестане военным врачам в знак благодарности подарили более 30 национальных пирогов

В День России в рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо!» жители поселка Ботлих Республики Дагестан поблагодарили военных врачей полевого госпиталя за оказываемую ими помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подарили более 30 национальных пирогов.

Домашнюю выпечку и сувениры с государственной символикой передали представители администрации Ботлихского района. Также для военных врачей артисты местного ансамбля исполнили национальный танец - лезгинку.

В настоящее время более 70 пациентов продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск Республики Дагестан. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Для оказания необходимой помощи населению в распоряжении госпиталей имеется самое современное медицинское оборудование, это аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.