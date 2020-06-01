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Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

Ян Брацкий
01:41 01.06.2020
Как отметили в NASA, астронавтам потребуется время, чтобы адаптироваться на борту Международной космической станции в стесненных условиях.    
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
© Фото: NASA, Twitter

Командир космического корабля Crew Dragon Даг Херли ударился головой во время перехода на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил заместитель руководителя пилотируемой программы НАСА Стив Стич в ходе специального брифинга, организованного по итогам полета корабля и его стыковки.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции. В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию, Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку, и он периодически вытирал правую часть лба, крови видно не было», - отметил Стич.  

Испытательный полет пилотируемого корабля Crew Dragon состоялся 31 мая. Спустя 19 часов после старта с космодрома, корабля пристыковался к МКС в автоматическом режиме. На орбите оказались астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. 

С 2011 года, когда прекратила свое существование программа Space Shuttle, полет на орбиту космического корабля компании SpaceX стал первым самостоятельным выводом на орбиту США своих астронавтов. До этого НАСА использовало российские корабли. 

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