Песков: молодежное движение в РФ не должно быть кондовым

В День России речь, как и полагается, зашла о патриотизме и будущем подрастающего поколения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что восхищен юнармейцами, которые «преданы идеям, насколько целеустремленны, насколько правильные в хорошем смысле слова, насколько ориентируются на большое будущее».

Представитель Кремля уверен, что молодежное движение обязательно нужно современной России, оно не должно быть кондовым и скучным.

«В такой стране, как наша, обязательно должно быть молодежное движение. Это движение должно быть современным, а не кондовым, когда скучно, когда что-то делается из-под палки», - сказал Песков, отвечая на вопросы юнармейцев во время акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"».

Представитель Кремля назвал организацию «Юнармии» хорошей идеей, которая принадлежит Министерству обороны и его главе Сергею Шойгу. Пресс-секретарь главы государства заметил, что президент РФ Владимир Путин все чаще общается с юнармейцами.