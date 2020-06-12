МИД Чехии готов обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

МИД Чехии согласился обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге и определить его дальнейшую судьбу. В чешском ведомстве отметили, что пока не получили ответа от Москвы. Сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем ее переместят в Музей XX века.

Также власти со стороны Чехии заявили, что в стране следят и ухаживают за российскими военными захоронениями и памятниками россиянам, передает РБК.

Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Вместо того чтобы быть благодарными советскому военачальнику за освобождение Праги от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году, ему приписали участие в подавлении венгерского восстания в 1956 году и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м, таким образом обвинив в том, чего Конев не совершал. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России, чему очень удивился мэр Праги.