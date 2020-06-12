В Крыму судом арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе. Им избрана мера пресечения под стражу до 10 августа. Еще один задержанный помещен под домашний арест на тот же срок.

Накануне ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, которые поддерживали связь с украинскими радикалами, а также пропагандировали в сети Интернет идеологию терроризма и экстремизма.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.