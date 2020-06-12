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Герои нашего времени: Песков отметил значимость врачей и военнослужащих

Наталия Майорова
16:33 12.06.2020
Представитель Кремля также подчеркнул, что на самом деле герои находятся среди нас, ими становятся обычные люди, потому что к такому человека подготовить нельзя.
Герои нашего времени: Песков отметил значимость врачей и военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ

Врачи и военнослужащие - это современные герои. Особенно это видно на примере последних недель и месяцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"» представитель Кремля ответил, что раньше слово «герой» с врачами не ассоциировали. Однако ситуация с пандемией коронавируса показала всем, что есть врачи, которые погибают в «красных зонах», работая с инфицированными COVID-19.

Песков добавил, что в эти дни врачи не ездят домой месяцами и живут в гостиницах или общежитиях, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких.

«Они в этих невероятных костюмах, я просто сам это видел, лежал в больнице, в жару, истекая потом, в очках, когда там мало, что видно, 10-12 часов. Это все и есть героизм и это поражает и вызывает чувство гордости за этих людей, за то, что собственно они такие же сограждане как и мы, они рядом с нами», - добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что помимо врачей героями являются российские военнослужащие. Например те, кто выполняет свой долг в Сирии.

«Меня, наверное, больше всего поразили наши военные, хотя мы же все с вами живем в мирное время. Но там, к сожалению, не мирное (время - прим. ред.) в Сирии, там все же война. Как героически с террористами в Сирии боролись и продолжают бороться наши военные!», - сказал он.

Песков добавил, что это достойно восхищения. Он также подчеркнул, что на самом деле герои находятся среди нас, ими становятся обычные люди, потому что к такому человека подготовить нельзя. Однако можно воспитать нормального человека, доброго, порядочного, смелого, образованного, мужественного.

Также к числу героев Песков включил сотрудников ГИБДД, которые жертвуют собой ради спасения других. Полная версия интервью опубликована в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице Движения «Юнармия».

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