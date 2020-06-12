«Трудоголик»: Песков рассказал об отношении Путина к работе

Президент РФ Владимир Путин является трудоголиком в хорошем смысле слова. Он всегда на работе и не может уйти на выходные или взять отпуск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы представителей молодежного движения «Юнармия» в рамках виртуальной акции «Я люблю Россию» он отметил, что глава государства в принципе не может делать перерывов. Интервью было опубликовано во «ВКонтакте».

«Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск. Он постоянно на работе. И если ты освещаешь его работу, то твой график совпадает с графиком президента», - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что у него самого рабочий день ненормированный - иногда он начинается в 10 утра, иногда ближе к 11, а заканчивается далеко за девять, десять или одиннадцать часов вечера.

«Когда мы в командировках, то работаем практически круглосуточно с небольшими перерывами на сон. Все зависит от графика президента», - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, в чем, по его мнению, заключается сила российского народа и поделился воспоминаниями о том, каким было его детство.