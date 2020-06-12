Говядина, курица, свинина: диетолог рассказала, как выбрать мясо для шашлыка

Летний сезон начинается с поездки за город, где обладатели дач и домов обязательно будут готовить шашлык. То же самое можно делать в специально отведенных для этого парках в черте города. Для того, чтобы блюдо получилось правильным и полезным, нужно знать, как выбрать для него мясо.

Как пояснила «Звезде» врач-диетолог Инна Ильина, мясо для шашлыка должно быть свежим, парным и охлажденным. Запах у него при этом должен быть молочным, а при нажатии на кусок должны оставаться небольшие вмятины.

«Говядина, курица, баранина - подойдет любое. Свинина - так любимая нашими согражданами, это все-таки мясо жирное и не очень хорошо переваривается в силу особенностей его содержания. Для приготовления мяса нужно прежде всего сделать маринад. Простые маринады - без добавления жиров. Это может быть просто лук с чесноком и специями, и соль, и лимон. А вот уксус все-таки разрушает структуру мяса, поэтому его следует использовать в минимальном количестве. То же самое касается майонеза и сыра - такие ингредиенты класть в маринад я все-таки не советую», - рассказала Инна Ильина.

Диетолог также пояснила, что жарить шашлык до образования так любимой многими корочки - не очень полезно. А еще лучше - приготовить это мясное блюдо в тандыре, когда оно размещается не горизонтально, а вертикально. Тогда это мясо сохранить все полезные свойства и не нанесет вреда организму.