Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Построим Храм Вместе! «Дорога памяти» ТЕГИ

История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ

Егор Левин
16:20 12.06.2020
Тимур Иванов рассказал о масштабных строительных проектах Министерства обороны России, об использовании при этом самых современных технологий и о человеческом отношении к участию в подобных инициативах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Между тем 11.06.2020

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов дал большое эксклюзивное интервью телеканалу «Звезда». В ходе беседы с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной он рассказал историю строительства Главного храма Вооруженных сил России, начиная с закладки камня и заканчивая посещением уже возведенного здания послами иностранных дружественных государств. Также Иванов рассказал о будущем построенных во время пандемии коронавирусной инфекции многофункциональных медцентров Министерства обороны и сюрпризе, подготовленном на 1 сентября тверским суворовцам.

В первую очередь замминистра отметил, что крупный по масштабам проект был построен сравнительно быстро благодаря слаженной работе двух советов, сформированных решением министра обороны РФ Сергея Шойгу, - технического и художественного. Иванов напомнил, что уже в момент закладки камня на месте будущего храма был полностью готов его проект, в соответствии с которым и производились дальнейшие процессы.

«Поначалу они (члены советов. - Прим. ред.) немного скептически относились, потому что внешний вид храма нестандартен. Очень трудно совместить брутальность, армию и Вооруженные силы, которые должны символизировать силу и победу, и святые каноны. То, что мы видим, мне кажется, нам удалось на сто процентов. Иностранные делегации, послы, которые посещали храм, говорят, что это - восьмое чудо света», - сказал Иванов.

При этом он упомянул, что все строительство происходило с применением самых современных инженерных технологий, а впоследствии - мультимедийных, использованных при внутреннем оформлении мемориального комплекса, разбитого на несколько залов и галерей. По словам Иванова, главной целью проекта, первоначально носившего название «1418», было попытаться представить посетителям все те эмоции, которые переживали советские воины во время войны, и дать возможность пройти «свои 1 418 шагов».

«Возникла идея создать уникальный музейный комплекс, который запечатлел бы всю историю Великой Отечественной войны», - рассказал замминистра.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тимур Иванов отметил, что, таким образом, удалось создать, вероятно, самый крупный музей в мире. По его словам, маршрут в действительности составляет около полутора километров, оформленных по последнему слову современных технологий, для того чтобы музей не просто стал учреждением с экспонатами, но и заставил людей вспомнить, какой ценой была достигнута Великая Победа.

«Музей разбит на залы и на галереи: галереи - проходные, длиной почти 35 метров каждая, в которых с правой стороны по ходу движения увековечены фотографии всех участников Великой Отечественной войны, независимо от вероисповедания и конфессии, религиозной принадлежности либо национальности», - рассказал Иванов.

Говоря о мультимедийной галерее «Дорога памяти», включающей в себя более 30 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, замминистра отметил удивительный факт.

«У нас даже оказались девять вьетнамцев, которые воевали при обороне Москвы, - довольно уникальные вещи. У нас даже есть фотография родственников Мао Цзэдуна. Там есть очень уникальные вещи, эта база данных действительно является достоянием народа», - заявил он.

Затронув тему работ по возведению объектов в целом, Иванов рассказал, благодаря чему удалось построить 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны России в 15 регионах страны всего за несколько месяцев. Замминистра заявил, что задача была выполнена благодаря унификации типов возможных построек и уже наработанным к тому времени навыкам быстрого возведения инженерных войск РФ. Иванов подчеркнул, что данные факты вовсе не исключают того, что все постройки оказались капитальными и прослужат не менее 50 лет.

«За два месяца мы построили 16 госпиталей общей коечной емкостью 1 600. В зависимости от региона мы варьировали от 60 койко-мест до 200. Например, в Одинцово на 60 мест, а в Подольске - на 200. А первый центр мы построили в Нижнем Новгороде, поставив рекорд - за 28 дней, в режиме 24/7», - рассказал Иванов.

В конце интервью он упомянул о подарке на 1 сентября тверским суворовцам - вскоре они получат новое здание училища.

«Тверское суворовское училище было первым в истории страны и находилось исторически на старых фондах, которые уже не соответствовали никаким нормативам, и детям там было уже неуютно и некомфортно. Было принято решение о строительстве на новой территории нового современного комплекса зданий. Всего у нас построено уже 31 подобное заведение», - рассказал замминистра.

Говоря о своем отношении к участию в таких проектах, как Главный храм Вооруженных сил РФ, Иванов не смог не отметить, что каждый, кто участвует в подобном, вкладывает в это частицу себя и ратует за общее дело.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.06.2020, 15:03
Опубликована карта выхода регионов России из самоизоляции
Дата12.06.2020, 10:55
28 дней 24/7: замминистра обороны РФ рассказал о темпах строительства медцентров Минобороны России
Дата11.06.2020, 20:17
Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20
Дата12.06.2020, 11:46
Атомная подлодка «Князь Владимир» принята в состав ВМФ России
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
16:20 В стране и мире
статья
История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ
10:15 Армия
мнение
Вьетнамцы и Мао Цзэдун: замминистра обороны РФ рассказал об уникальности внесенных в «Дорогу памяти» фотографий
09:35 Армия
Видео
«Восьмое чудо света»: замминистра обороны РФ описал масштабы вложенных в Главный храм ВС РФ трудов
23:38 Армия
Видео
«Самый крупный музей в мире»: замминистра Иванов рассказал об устройстве комплекса «Дорога памяти»
18:10 Эксклюзив
Видео
Инженерные системы и голограммы: замминистра обороны РФ о технологичности мемориального комплекса в Алабино
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:33 В стране и мире
Герои нашего времени: Песков отметил значимость врачей и военнослужащих
16:23 В стране и мире
Видео
Говядина, курица, свинина: диетолог рассказала, как выбрать мясо для шашлыка
16:21 В стране и мире
«Трудоголик»: Песков рассказал об отношении Путина к работе
16:20 В стране и мире
статья
История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ
15:59 Эксклюзив
Видео
В квартиру Ефремова пришла полиция: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Названа группа крови, обладатели которой меньше подвержены заражению COVID-19
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.