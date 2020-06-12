История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов дал большое эксклюзивное интервью телеканалу «Звезда». В ходе беседы с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной он рассказал историю строительства Главного храма Вооруженных сил России, начиная с закладки камня и заканчивая посещением уже возведенного здания послами иностранных дружественных государств. Также Иванов рассказал о будущем построенных во время пандемии коронавирусной инфекции многофункциональных медцентров Министерства обороны и сюрпризе, подготовленном на 1 сентября тверским суворовцам.

В первую очередь замминистра отметил, что крупный по масштабам проект был построен сравнительно быстро благодаря слаженной работе двух советов, сформированных решением министра обороны РФ Сергея Шойгу, - технического и художественного. Иванов напомнил, что уже в момент закладки камня на месте будущего храма был полностью готов его проект, в соответствии с которым и производились дальнейшие процессы.

«Поначалу они (члены советов. - Прим. ред.) немного скептически относились, потому что внешний вид храма нестандартен. Очень трудно совместить брутальность, армию и Вооруженные силы, которые должны символизировать силу и победу, и святые каноны. То, что мы видим, мне кажется, нам удалось на сто процентов. Иностранные делегации, послы, которые посещали храм, говорят, что это - восьмое чудо света», - сказал Иванов.

При этом он упомянул, что все строительство происходило с применением самых современных инженерных технологий, а впоследствии - мультимедийных, использованных при внутреннем оформлении мемориального комплекса, разбитого на несколько залов и галерей. По словам Иванова, главной целью проекта, первоначально носившего название «1418», было попытаться представить посетителям все те эмоции, которые переживали советские воины во время войны, и дать возможность пройти «свои 1 418 шагов».

«Возникла идея создать уникальный музейный комплекс, который запечатлел бы всю историю Великой Отечественной войны», - рассказал замминистра.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тимур Иванов отметил, что, таким образом, удалось создать, вероятно, самый крупный музей в мире. По его словам, маршрут в действительности составляет около полутора километров, оформленных по последнему слову современных технологий, для того чтобы музей не просто стал учреждением с экспонатами, но и заставил людей вспомнить, какой ценой была достигнута Великая Победа.

«Музей разбит на залы и на галереи: галереи - проходные, длиной почти 35 метров каждая, в которых с правой стороны по ходу движения увековечены фотографии всех участников Великой Отечественной войны, независимо от вероисповедания и конфессии, религиозной принадлежности либо национальности», - рассказал Иванов.

Говоря о мультимедийной галерее «Дорога памяти», включающей в себя более 30 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, замминистра отметил удивительный факт.

«У нас даже оказались девять вьетнамцев, которые воевали при обороне Москвы, - довольно уникальные вещи. У нас даже есть фотография родственников Мао Цзэдуна. Там есть очень уникальные вещи, эта база данных действительно является достоянием народа», - заявил он.

Затронув тему работ по возведению объектов в целом, Иванов рассказал, благодаря чему удалось построить 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны России в 15 регионах страны всего за несколько месяцев. Замминистра заявил, что задача была выполнена благодаря унификации типов возможных построек и уже наработанным к тому времени навыкам быстрого возведения инженерных войск РФ. Иванов подчеркнул, что данные факты вовсе не исключают того, что все постройки оказались капитальными и прослужат не менее 50 лет.

«За два месяца мы построили 16 госпиталей общей коечной емкостью 1 600. В зависимости от региона мы варьировали от 60 койко-мест до 200. Например, в Одинцово на 60 мест, а в Подольске - на 200. А первый центр мы построили в Нижнем Новгороде, поставив рекорд - за 28 дней, в режиме 24/7», - рассказал Иванов.

В конце интервью он упомянул о подарке на 1 сентября тверским суворовцам - вскоре они получат новое здание училища.

«Тверское суворовское училище было первым в истории страны и находилось исторически на старых фондах, которые уже не соответствовали никаким нормативам, и детям там было уже неуютно и некомфортно. Было принято решение о строительстве на новой территории нового современного комплекса зданий. Всего у нас построено уже 31 подобное заведение», - рассказал замминистра.

Говоря о своем отношении к участию в таких проектах, как Главный храм Вооруженных сил РФ, Иванов не смог не отметить, что каждый, кто участвует в подобном, вкладывает в это частицу себя и ратует за общее дело.