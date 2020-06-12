Официальному представителю СК Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора
Соответствующий указ был подписан президентом России опубликован на официальном портале правовой информации 11 июня.
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Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета России Светлане Петренко. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: Петренко Светлане Львовне», - уточняется в документе.
До этого момента официальный представитель СК имела звание полковника юстиции.
Незадолго до этого, 8 июня, президент присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.