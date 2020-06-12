Песков рассказал, в чем заключается сила российского народа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что сила российского народа заключается в русской душе. Тем не менее существует ряд других немаловажных качеств.

По словам Пескова, под русской душой важно подразумевать не только русских как национальность, но и вообще всех жители нашей страны.

«Потому что российский народ - он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила», - сказал Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь президента отметил, что сила заключается также в патриотизме и доброте.

Своим мнением представитель Кремля поделился в проекте «Юнармии» под названием «Я люблю Россию!». Его трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Песков перечислил мужские качества, которые, по его мнению, являются главными. Так, в перечень вошли ум, честность, сила, чувство юмора и талант.