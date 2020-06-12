Песков назвал главные мужские качества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил мужские качества, которые, по его мнению, являются главными. Так, в перечень вошли ум, честность, сила, чувство юмора и талант.

Песков отметил, что ум формируется из двух составных - природы и образования. Также важны для мужчины последовательность в действиях и талант.

«Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить. Но он есть абсолютно у всех», - заключил пресс-секретарь, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"».

Ранее Песков рассказал о своем детстве и дал советы подрастающему поколению.