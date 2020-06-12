Песков рассказал о своем детстве и дал советы подрастающему поколению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у него было обычное детство - «как у всех».

«И хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», - рассказал он во время акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"».

По его словам, в детстве его родители часто буквально заставляли больше читать, но представитель Кремля признается, что не всегда следовал их советам, о чем сейчас жалеет.

«Я жалею, что я в свое время не читал столько, сколько от меня требовали родители, потому что потом, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нет времени читать много», - объяснил Песков.

Однако он добавил, что родителям удалось привить ему любовь к спорту. В детстве он занимался настольным теннисом и баскетболом. Он посоветовал юным россиянам больше учиться, читать и вести активный образ жизни.

Сейчас Песков увлекается теннисом, лыжами, бегом. Владеет турецким, арабским и английским языками.