Навесы, раковины и дезинфекция: Роспотребнадзор подготовил новые правила продажи еды из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре подготовили проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам для профилактики распространения инфекционных заболеваний среди населения. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте отмечается, что над открытыми торговыми местами необходимо будет устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков.

Помимо этого, запрещается размещение рыбных магазинов в помещениях, встроенных в жилые и административные здания.

Согласно документу, не допускается отпуск продуктов, упавших на пол, взвешивание продавцом на весах товаров без упаковки.

«Не допускается также продажа яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливание жидких продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару», - отмечается в проекте новых правил.

В торговых палатках и киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты необходимо размещать в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Срок действия данных правил рассчитан до 1 января 2031 года.