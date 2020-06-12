В России увеличили пособия по безработице

Правительство России расширило меры поддержки безработных граждан в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, минимальное пособие по безработице за май - июль текущего года было увеличено до 4,5 тысячи рублей, а для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта, возможность получения пособия продлена на три месяца.

Также расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей.

«Размер пособия по безработице в июне - августе текущего года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну», - уточняется в постановлении.

Помимо этого, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, смогут получить пособие в максимальном размере - 12 130 рублей.