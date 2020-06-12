Мировые лидеры поздравили Путина с Днем России

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 12 июня, получил множество поздравлений от мировых лидеров с Днем России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал праздник символом мощи и величия России, гордости за ее многовековую историю, культуру и традиции. По его словам, в Белоруссии с большим уважением относятся к успехам россиян в строительстве процветающего государства.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани в своем поздравлении выразил уверенность, что отношения между РФ и Ираном будут только улучшаться с опорой на опыт прошлого, что приведет к увеличению благосостояния народов обеих стран, передает РИА Новости.

Президент Молдавии Игорь Додон также поздравил Владимира Путина. Он отметил, что Россия достигла весомых успехов как во внутренней политике, так и во внешней. Додон подчеркнул богатые отношения между народами двух стран и выразил надежду на их дальнейшее укрепление. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поздравление Путину направил и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В поздравительной телеграмме он отметил, что ожидает крепкого сотрудничества между странами в будущем. Ким Чен Ын подчеркнул, что достижения России радуют народ корейского государства.

Ранее Владимир Путин поздравил с Днем России жителей страны. Трансляцию проводил телеканал «Звезда». Он отметил, что тысячелетняя история России наполнена славными страницами, гордостью за достижения предков.