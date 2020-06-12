Писателя-сатирика Трушкина проводили в последний путь

В столичном храме Всемилостивого Спаса в Митино завершилась церемония прощания с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным, умершего от коронавирусной инфекции. Он скончался 10 июня на 79 году жизни.

На отпевании присутствовали друзья и коллеги Трушкина, среди которых Никас Сафронов, Юрий Лоза и другие.

Трушкин был не только самодостаточным юмористом, но и известным автором юмористических монологов, которые читали Евгений Петросян, Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин и другие артисты эстрадного жанра. За свою карьеру писатель был два раза удостоен премии «Золотой теленок». Он также являлся членом Союза юмористов России. В творчестве Трушкин сумел развить свой собственный уникальный стиль произведений и их представления публике, который послужил ориентиром для развития отечественной эстрады.