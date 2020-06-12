Опубликована карта по выходу регионов России из самоизоляции

Согласно интерактивной карте, которая опубликована сегодня на сайте оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в РФ, для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции предусмотрены три этапа. На карте будет отражено, на каком этапе отмены в данный момент находится тот или иной субъект.

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Как ясно из схемы регионов, ни к одному из этапов пока не приступили только в 14 из них. А вот к третьему, завершающему этапу, уже перешли в Сахалинской области. Он подразумевает, что без ограничений по площади и числу посетителей возобновят свою работу все магазины и предприятия сферы услуг, полностью будут открыты кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы. Однако Сахалинская область - пока единственный регион, который уже перешел к третьему этапу.

Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, согласно карте, находятся на первом этапе снятия ограничений. В Москве начался второй этап.