Главный раввин России вылечился от коронавируса

Главный раввин России Берл Лазар выписан из больницы после выздоровления от COVID-19.

«Его состояние нормальное», - сообщил его пресс-секретарь Гершон Коган.

Он отметил, что оставаться в больнице Лазару нет необходимости. Накануне и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) сообщал об улучшении его состояния.

О том, что главный раввин России болен коронавирусом, стало известно 7 июня, передает РИА Новости.

Берл Лазару 56 лет, он отец 13 детей. Главным раввином России был избран в 1999 году. В 2005 году назначен членом Общественной палаты РФ. В настоящее время под духовным попечительством раввина Берла Лазара возрождены еврейские общины более чем в 350 городах СНГ, действуют национальные школы и детские сады, в десятках городов работают раввины, функционируют синагоги и благотворительные организации.