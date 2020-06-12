Бокерия: COVID-19 изменил представление о возможностях человека

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» академик РАН Лео Бокерия заявил, что коронавирус заставил посмотреть на возможности человека в экстремальных условиях под другим углом.

Он считает, что Россия, опираясь на полученный во время пандемии опыт, должна всегда быть готова действовать в непредвиденных обстоятельствах.

Бокерия выразил мнение, что российская система здравоохранения хорошо справилась с вирусом. Он добавил, что врачи работали не хуже, чем медики во время Великой Отечественной войны, которые «вернули в строй 17 миллионов раненых солдат», передает ТАСС.

Ранее Бокерия дал прогноз, согласно которому Россия должна полностью победить COVID-19 к концу лета 2020 года.