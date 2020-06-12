Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.

Внешний вид разработки показали после анонса первых игр, разработанных для нового поколения PS. Для пользователей обновленной приставки будет выпущена обновленная версия знаменитой GTA V и представлены эксклюзивные Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden и Spider-Man - продолжение.

PlayStation 5 в стандартном виде, а также ее версия без дисковода будут выпущены в продажу в конце текущего года. Точные данные о сроках поступления новинки на рынок и ее цене пока отсутствуют. Согласно приблизительным оценкам, стоимость устройства составит около 500 долларов.

Приставка будет оснащена восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, и также будет иметь 16 гигабайт оперативной памяти.

Ранее онлайн-магазин Еpic Games Store столкнулся с серьезным сбоем в работе сервера после временного перевода игры в жанре приключенческого экшена GTA V в разряд бесплатных.