Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Лидер Украины и его дети также прошли тестирование на COVID-19.
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Жена Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Об этом сообщает офис президента Украины.
Согласно сообщению, Елена Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме, никаких симптомов не наблюдается. Жена президента лечится амбулаторно.
Лидер Украины и его дети также прошли тестирование на COVID-19, которое не подтвердило наличие у них вируса, сообщается на странице офиса президента в Facebook.