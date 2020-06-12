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В аэропорту Симферополь появится 20-ти метровое полотно с Айвазовским

Алексей Баранов
14:24 12.06.2020
На картине будет изображен художник Иван Айвазовский в окружении моря, которое, по мнению авторов работы, является его родной стихией. Также на полотне будут изображены морские волны и птицы.
В аэропорту Симферополь появится 20-ти метровое полотно с Айвазовским
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвященной известному маринисту Ивану Айвазовскому. Готовое полотно площадью 20 квадратных метров будет подарено международному аэропорту Симферополь, которому в 2019 году было присвоено имя художника.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Картина будет состоять из десяти полотен размером 2 на 1 метр и будет нарисована в классическом граффити, стрит-арт и паблик-арт стиле. При создании картины будут воплощены сложные технические моменты, которые предусматривают транспортировку холстов из Москвы в Симферополь и дальнейший их монтаж.

Имя Айвазовского было торжественно присвоено аэропорту Симферополя 12 июня 2019 года в День России.

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