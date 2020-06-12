Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Трансляцию церемонии подъема флага на Поклонной горе ведет телеканал «Звезда».

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом», - отметил Путин.

По его словам, история России наполнена страницами славы и гордости, мужеством предков и их любви к Отечеству.

«Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история», - подчеркнул президент.

Путин считает, что чувство Родины всегда помогало нашему народу выстоять перед суровыми испытаниями, сохранить себя и свой уклад, дать ответ на любые, даже самые сложные вызовы.

Он отметил также общий исторический код россиян и нравственные устои. По словам Путина, жители страны уважают тружеников и защитников Отечества, традиции, историю и культуру, любят родителей, заботятся о семье.