На Солнце зафиксировали крупнейшую за последние годы вспышку
Излучение может ухудшить сотовую связь и сигнал GPS.
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Крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали в Обсерватории солнечной динамики (SDO). Это может указывать на начало нового солнечного цикла, отмечают ученые.
Зарегистрированная активность является вспышкой М-класса. Такое излучение слишком мало, чтобы оказать влияние на людей, но может ухудшить сотовую связь и сигнал GPS.
Появление вспышек и пятен после длительной паузы может указывать на начало нового солнечного цикла: количество вспышек продолжает нарастать в течение минимум полгода. Однако в целом рост активности звезды не означает, что количество вспышек через месяц не вернется к прежним значениям, сообщает РИА Новости.