На Солнце зафиксировали крупнейшую за последние годы вспышку

Крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце зафиксировали в Обсерватории солнечной динамики (SDO). Это может указывать на начало нового солнечного цикла, отмечают ученые.

Зарегистрированная активность является вспышкой М-класса. Такое излучение слишком мало, чтобы оказать влияние на людей, но может ухудшить сотовую связь и сигнал GPS.

Появление вспышек и пятен после длительной паузы может указывать на начало нового солнечного цикла: количество вспышек продолжает нарастать в течение минимум полгода. Однако в целом рост активности звезды не означает, что количество вспышек через месяц не вернется к прежним значениям, сообщает РИА Новости.