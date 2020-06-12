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Путин убежден в понимании россиянами важности поправок в Конституцию

Егор Левин
13:18 12.06.2020
Президент считает закономерным конституционное закрепление таких основ российского общества, как уважение и любовь к истории и культуре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин убежден, что граждане России понимают необходимость закрепления поправок в Конституции. Российский лидер отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Путин подчеркнул, что такие вещи, как уважение к труженикам и защитникам, а также любовь к многовековой истории и традициям, находятся среди исторически сложившихся нравственных устоев российских людей.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем», - сказал президент.

Исходя из этого, глава государства считает закономерным внесение соответствующих этим основам принципов в Конституцию.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», - заявил Путин.

Перед этим президент поздравил соотечественников с Днем России. Как он сказал, история страны наполнена страницами славы и гордости, мужеством предков и их любви к Отечеству.

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