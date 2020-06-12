Назван новый необычный симптом коронавируса

Исследователи из Королевской университетской больницы Ливерпуля в Великобритании обнаружили новый признак коронавируса, который может помочь диагностировать у зараженных воспаление поджелудочной железы - панкреатит.

Ученые проанализировали данные нескольких инфицированных COVID-19 молодых людей с лишним весом и обнаружили у большинства из них общий воспалительный процесс, а также высокое содержание сахара в крови.

Повторные анализы выявили у молодых людей панкреатит. Результаты работы могут помочь врачам с большей точностью диагностировать данное заболевание, сообщает журнал Gastroenterology.

Ранее врачи из Южной Кореи назвали факторы, влияющие на тяжелое течение COVD-19. Его могут вызвать проблемы с сердцем, диабет, низкое насыщение крови кислородом.