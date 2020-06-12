В центре Екатеринбурга развернули два гигантских российских триколора

В День России, 12 июня, свердловская команда «Молодежка ОНФ» провела в Екатеринбурге акцию «Мой флаг - моя гордость». В центре города по приглашению координатора молодежных проектов ОНФ в Свердловской области волонтеры нескольких некоммерческих организаций региона развернули два российских триколора размером 30 на 10 метров.

Флаги украшали плотинку около получаса. Целью мероприятия было поздравить горожан с Днем России, а также пробудить патриотические чувства в сердцах молодых людей. Акция пройдет во всех регионах страны.

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День России - государственный праздник, который отмечается в нашей стране 12 июня. Двадцать пять лет назад в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, провозглашающая независимость страны.

В Москве в День России на Останкинской телебашне появилось видеопоздравление.