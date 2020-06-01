Минтруд РФ: за первое июня выплаты получили родители 15 миллионов детей

Родители 15 млн детей от трех до 16 лет получили единовременные выплаты за шесть часов с момента начисления средств. Об этом рассказали в Минтруда России.

Выплаты в размере десяти тысяч рублей российским семьям начали перечислять с 1 июня.

«За шесть часов с момента старта перечисления средств единовременные выплаты получили родители 15 млн детей, этим семьям было направлено в общей сложности 150 млрд рублей. Всего единовременную выплату могут получить семьи, в которых воспитывается 22 млн детей», - пояснили в министерстве.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что единовременная выплата семьями очень востребована.

Правительство выделило в общей сложности более 200 млрд на выплаты российским семьям. Помимо единовременных выплат утверждены ежемесячные – они полагаются семьям, где есть дети в возрасте до трех лет.