На Останкинской телебашне появилось видеопоздравление с Днем России

На Останкинской телебашне в Москве в День России 12 июня появилось видеопоздравление.

На фасаде видны фраза «Мы - Россия, мы - вместе» и огромный российский флаг. Вечером в цвета триколора окрасится вся башня при помощи подсветки.

Вечером также заработает особая подсветка фонтана на территории башни, что придаст акции еще больший размах и торжественность.

Ранее на Останкинской телебашне меняли подсветку на красную в честь врачей, борющихся с коронавирусом. Также на ней появлялись слова поддержки медикам на разных языках.