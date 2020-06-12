В Омской области прошла международная акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла в Омской области, где при участии команды «Молодежка ОНФ» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили саженцы 75 деревьев.

Деревья высадили рядом с мемориальным комплексом. Они будут напоминать о том подвиге, который совершили ветераны ВОВ. В акции приняли участие местные молодежные организации, участники ветеранского сообщества и местные жители.

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Всего в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы, планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

Ранее акция «Сад памяти» прошла в Мурманской области.