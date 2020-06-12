Президенты России и Вьетнама обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе вьетнамской стороны.

«Лидерами двух стран отмечена важность кооперации на энергетическом направлении как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых» - в сфере электрогенерации и мирного атома», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, президентами было высоко оценено сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с распространением COVID-19, «включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам».

Также в ходе разговора Нгуен Фу Чонг поздравил Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днем России.