Названы дата и место прощания с писателем-сатириком Трушкиным

В московском Митино 12 июня в храме Всемилостивейшего Спаса будет проведена церемония прощания с известным писателем-сатириком Анатолием Трушкиным. Поклонники творчества литератора и юмориста смогут принять в ней участие начиная с 13 часов.

Советский и российский сатирик скончался в возрасте 78 лет от коронавирусной инфекции.

Трушкин, получивший первое образование в технической сфере, поменял квалификацию в 1974 году, закончив Литературный институт, и с 1981 полностью сконцентрировался на литературной деятельности.

Анатолием Трушкин опробовал себя в разных ролях, снискав славу прекрасного писателя, сценариста и исполнителя, будучи одним из немногих авторов, самостоятельно выступавших с чтением своих произведений.

За свою карьеру писатель был два раза удостоен премии «Золотой теленок». Он также являлся членом Союза юмористов России. В творчестве Трушкин сумел развить свой собственный уникальный стиль произведений и их представления публике, который послужил ориентиром для развития отечественной эстрады.