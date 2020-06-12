Россиян призвали бронировать отдых в Крыму на июль
Объекты курортного комплекса республики смогут принять всех желающих россиян с 1 июля.
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Туристы со всей России могут бронировать отдых в Крыму на июль и следующие месяцы. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму начиная с июля», - отметил Волченко.
Он напомнил, что для жителей Крыма и Севастополя гостиницы, пансионаты и санатории открываются с 15 июня, передает РИА Новости.
Ранее Волченко заявлял, что открытие Крыма для всех российских туристов с 1 июля будет возможно после согласования с федеральными структурами.