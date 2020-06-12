В Минздраве объяснили, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико объяснил, как жара влияет на распространение коронавируса.

По его словам, ультрафиолет негативно отражается на COVID-19, но развитие пандемии может и не замедлиться с приходом жаркой погоды из-за других факторов.

«То, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на возбудитель, это доказано», - отметил Брико в интервью «Парламентской газете».

Однако, по его словам, в странах южноамериканского континента, например в Бразилии, несмотря на практически всегда теплую погоду, болезнь все равно развивается большими темпами, хотя ультрафиолет и мешает этому.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 7,27 миллиона человек.