В Совфеде оценили новую дату голосования по поправкам в Конституцию

Новая дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции – 1 июля – является выверенной и продуманной. Такую точку зрения выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, события последних месяцев подтвердили важность и актуальность предложенных дополнений к главному закону страны.

«Мне кажется, что предложенная дата 1 июля она выверенная, она продуманная и согласованная, что важно, с санитарно-эпидемиологическими службами… На самом деле мы видим, что, к счастью, острота коронавируса спадает, жизнь налаживается поэтапно, шаг за шагом», - сказала Матвиенко.

Дату проведения общероссийского голосования по поправкам ранее утвердил президент страны Владимир Путин. В ЦИК заверили, что к этому времени удастся создать все необходимые условия для проведения голосования.