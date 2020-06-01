В ООН призвали расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с пострадавшим в Миннеаполисе корреспондентом РИА Новости. По его словам, все подобные случаи должны быть расследованы.

Журналист РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в США, подвергся нападению полиции 31 мая. Ему брызнули в лицо слезоточивым газом после предъявления удостоверения работника СМИ.

«Я надеюсь, ваш коллега поправляется. У меня нет деталей конкретно этого инцидента. Но, очевидно, эти случаи все должны быть расследованы», - цитирует агентство Дюжаррика.

Он также сослался на слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы и ни одно общество не может быть справедливым без журналистов.

Протесты и массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах США продолжаются несколько дней. Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство действиями полиции, из-за которых погиб 46-летний афроамериканец. Задержанного по подозрению в использовании фальшивого чека в магазине один из правоохранителей душил ногой в течение семи минут.