Ракова: говорить о конце эпидемии COVID-19 в Москве еще рано

Еще рано говорить о том, что эпидемия COVID-19 в Москве ушла. Такое мнение выразила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что ситуация идет к улучшению и накал явно снизился, однако ежедневно госпитализируется слишком много людей, чтобы говорить о конце эпидемии.

«Вообще рано говорить, что эпидемия ушла. Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день - это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных», - отметила заместитель мэра в эфире Первого канала.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России отмечается снижение ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19 при увеличении количества обследуемых. Это свидетельствует об ослаблении эпидемии, подчеркнула глава службы Анна Попова.