Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня

В Подмосковье с 15 июня после длительного перерыва будет возобновлена работа социальных карт. Соответствующее распоряжение было отдано губернатором региона Андреем Воробьевым.

Функционирование карт жителя Московской области было приостановлено в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вместе с работой социальных карт 15 июня в области также будет возобновлена деятельность некоторых организаций. Кроме этого, запись в многофункциональные центры будет вновь производиться не только по телефону, но и на сайте госуслуг.

В настоящий момент, несмотря на снятие в регионе части ограничений, гражданам старше 65 лет, а также лицам, больным хроническими заболеваниями и входящим в группу риска заражения COVID-19, настоятельно рекомендуется придерживаться правил режима самоизоляции.