Первый раз в телестудии: благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание 12-летней девочки из Орловской области

Первого июня, в Международный день защиты детей, в ходе фестиваля «Большая перемена» стартовал Марафон исполнения детских желаний. Его организовал Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». В рамках марафона в этот день исполнилась мечта 12-летней Ирины Павел из Орловской области, которая мечтала побывать в студии новостей.

Вместе с мамой Ира приехала к зданию Первого областного канала Орловской области. Ей показали центральный офис, где работают корреспонденты и журналисты, которые готовят материал для выпуска в эфир, на радио и сайт. Настоящая магия началась, когда Ира попала в святую святых любого телеканала – студию, где проходит съемка. Софиты, камеры, микрофоны, аппаратная – Ира наконец-то оказалась в месте, о котором она так давно мечтала.

На предложение попробовать себя в роли ведущей прогноза погоды Ира с радостью согласилась. Смело встала перед камерой, позади – хромакей (зеленый экран, на котором проецируется климатическая карта). Пара секунд настройки телесуфлера – и вот оно, исполнение мечты: Ира уже дает своей первый прогноз погоды.

Но самым запоминающимся моментом, по мнению девочки, стала работа в монтажной рубке. Именно там Ира вместе с режиссером смонтировала свой теледебют на память.

«Выступить перед объективами телекамер и с первого раза без запинки прочесть текст с телесуфлера – это непростая задача, но Ира с легкостью с ней справилась. У девочки определенно есть талант, который поможет ей стать профессиональной ведущей», – поделились впечатлениями корреспонденты телеканала.

В рамках Марафона исполнения детских желаний проект «Мечтай со мной» исполняет желания детей от 3 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.