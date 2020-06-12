Улицы под водой: дороги в подмосковном Королеве затопило после ливней

В Московской области в Королеве после прошедшего в четверг сильнейшего дождя затопило несколько улиц. Из-за буйства стихии на дорогах образовались серьезные пробки. Движение для пешеходов также затруднено.

На кадрах, опубликованных «Звездой», можно увидеть, как автомобиль передвигается по проезжей части. Асфальта под колесами не видно совершенно – все пространство покрыто темной водой, расходящейся волнами в стороны во время езды.

Ранее сообщалось, что из-за длительных ливней затопило подмосковный поселок Селятино. Уровень воды в населенных пунктах дошел до высоты капотов машин.