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Мир с высоты птичьего полета: благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание 8-летней девочки из Липецкой области

Роман Захаров
20:13 01.06.2020
Вероника Марчукова мечтала полетать на воздушном шаре и сегодня, в День защиты детей, ее желание исполнилось.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первого июня, в Международный день защиты детей, в ходе фестиваля «Большая перемена» стартовал Марафон исполнения детских желаний. Его организовал Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия – страна возможностей». В рамках марафона в этот день исполнилась мечта Вероники Марчуковой из Липецкой области, которая мечтала полетать на воздушном шаре.

Заветное желание 8-летней Вероники Марчуковой –  увидеть мир с высоты птичьего полета сегодня сбылось. Она совершила свой первый в жизни полет на воздушном шаре. С высоты 600 метров взгляду Вероники предстал как на ладони город Задонск, с аэроплощадки которого совершался запуск шара, с его многочисленными храмами и живописными берегами Дона.

На борт воздушного шара Вероника взяла мыльные пузыри и символ проекта «Мечтай со мной» – одуванчик.

«Я счастлива очень сильно, и мне нравится, что маме тоже весело, как и мне!» – поделилась впечатлениями Вероника.

Видео с мероприятия транслировалось в прямом эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» – так о мечте Вероники Маруковой узнали сотни тысяч жителей нашей страны.

В рамках Марафона исполнения детских желаний проект «Мечтай со мной» осуществляет желания детей от 3 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Информационная справка:

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 году проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

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