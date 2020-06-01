Участники юниор-лиги чемпионата КВН Прикамья написали стихи волонтерам акции «Мы вместе» в знак благодарности

В день защиты детей участники юниор-лиги Чемпионата КВН Прикамья подготовили для волонтеровов акции «Мы вместе» необычный сюрприз.

Акция «Мы вместе» объединила тысячи жителей России, которые помогают пожилым, одиноким людям, маломобильным жителям в условиях пандемии. Уже более двух месяцев волонтеры доставляют продукты и лекарства, решают срочные бытовые вопросы, обеспечивают бесплатными продуктовыми наборами нуждающимся. Участники «Молодежки ОНФ» в рамках работы волонтерского штаба ОНФ помогли выполнить 35 882 обращения.

Выразить благодарность волонтерам за их труд решили ребята из юниор-лиги чемпионата КВН Прикамья. Администратор чемпионата КВН Прикамья Игорь Асташов предложил идею написать для волонтеров стихотворение.

«Я уважаю труд волонтеров, особенно в такое трудное время, когда для пожилых людей даже поход в магазин за продуктами – это риск для здоровья. И мне очень приятно, что знаком с этими ребятами лично. Мы подумали, что лучшим способом будет красиво зарифмовать наше спасибо», - объяснил Игорь Асташов.

Реализовать идею помог друг «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Александр Перевозчиков. Он написал стихотворение из 7 четверостиший.

«Ваши лица масками скрыты, Не у всех знаем мы имена, Но сердца добры и открыты В эти трудные времена. Этими строчками я начал свое стихотворение, в них и главная мысль: хорошо, что в этот непростой период пандемии есть люди, готовые подставить плечо. И мы говорим этим людям спасибо! », - сказал автор стихотворения Александр Перевозчиков.

Инициативу поддержали участники юниор-лиги Чемпионата КВН Прикамья. Девять школьников прочли четверостишия в онлайн формате. По словам детей, у каждого из них есть бабушки и дедушки и, прочитав стихотворение, они таким образом поблагодарили волонтеров от лица всех внуков не только Пермского края, но России.