Все школьники в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов
Постановление об особенностях сдачи ЕГЭ подписал Михаил Мишустин.
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Все российские школьники девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях, будут зачислены в них по оценкам в аттестате. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут в подготовке к экзаменам дистанционно.
Привычный порядок сдачи экзаменов пришлось изменить из-за коронавируса, сообщается на сайте кабмина.