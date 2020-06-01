Прогулки, спорт и шопинг: что разрешили москвичам после послабления карантинных мер с 1 июня

Парки, торговые центры, разнообразные мастерские заработали в Москве с 1 июня. На улице уже можно встретить спортсменов и велосипедистов, сполна насладиться каникулами отныне могут и школьники.

Сокольники, ВДНХ, Ботанический сад - любимые и самые просторные площадки для прогулок в Москве – наконец, открыты. Не принимает посетителей пока только парк Зарядье.

Гулять можно три раза в неделю по графику, который опубликован для каждого дома на сайте mos.ru. Подышать свежим воздухом в радиусе двух километров от дома разрешено без пропуска. Оформить его необходимо только тем, кто решит отправиться в парк на территории другого района.

«Можно заниматься спортом, бегать, заниматься скандинавской ходьбой, проложить веломаршрут, в общем, масса разнообразных развлечений на свежем воздухе. ВДНХ для этого подходит отлично», - говорит руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Пока на улице дождливо, москвичи устремились под крыши торговых центров. Возобновление их работы - еще один пункт в рамках ослабления карантинных мер. Но санитарные правила очень строгие: если санитайзерами и разметкой на полу уже никого не удивить, то к продавцам в масках и косметике под пленкой еще предстоит привыкнуть.

«Сейчас пока еще действует запрет на открытие кафе и ресторанов, поэтому наш ресторанный дворик пока не работает. Рестораны тоже не работают, но если речь идет о непродовольственных магазинах, то практически все открылись», - поясняет директор по маркетингу одного из торговых центров Александр Серегин.

Почти пятьдесят тысяч предприятий открывается 1 июня: это и магазины, и мастерские, и химчистки.

«Это праздник, праздник для всех наших сотрудников, клиентов, мы долго ждали этого дня и очень благодарны, что правительство разрешило нам даже с учетом определенных мер открыться», - отмечает генеральный директор сети химчисток Владимир Ступников.

По-прежнему закрыты фитнес-центры, но уже прорабатываются критерии, как залы будут работать после следующего этапа снятия ограничений. К радости любителей активного образа жизни заработали все городские велопрокаты.

«Во время пандемии телефон разрывался, люди звонили постоянно, хотели, чтобы мы открылись, и вот поступило разрешение», - говорит администратор велопроката Владимир Ступников.

Дополнительное преимущество - для велосипедов и самокатов пропуска не нужны. Но по-прежнему они необходимы автомобилистам.